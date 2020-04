publié le 16/04/2020 à 08:25

À la suite du décès d'un homme de 33 ans, interpellé par la police municipale de Béziers le 8 avril lors d'un contrôle dans le cadre du confinement, le procureur de la République de Béziers a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour violences volontaires.

Selon les policiers municipaux, l'individu avait refusé de se soumettre à ce contrôle et résisté à l’interpellation. Il avait été conduit au commissariat, menotté avec l'un des policiers assis sur ses fesses. À leur arrivée au commissariat, l'individu était inconscient.

Sa sœur souhaite que toute la lumière soit faite sur ce drame. Elle se demande "pourquoi il y a eu autant d'acharnement" et assure que "son petit frère était un homme très respectueux". "Il est décédé juste après son interpellation qui a été quand même très violente", assure-t-elle.

"Il a dit : 'Ils veulent me tuer'", s'indigne la sœur de l'homme décédé. "Mon frère est quelqu'un de vulnérable et reconnu comme handicapé. Je veux connaître la vérité", exige-t-elle. Elle assure qu'elle se battra "jusqu'au bout pour lui, pour ses enfants" afin de "connaître la cause exacte de sa mort".

À écouter également dans ce journal :

Amazon - 8,7 millions de salariés sont actuellement au chômage partiel, c'est un salarié sur cinq. Les employés d'Amazon devraient bientôt les rejoindre. Le géant américain du e-commerce va en effet fermer ses entrepôts français pendant 5 jours. Cette décision intervient après une ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre qui enjoint l'entreprise à restreindre ses activités aux seuls produits alimentaires, d'hygiène et médicaux.



International - Donald Trump va présenter ses premières pistes pour sortir du confinement, alors que près de 2.600 personnes sont mortes en 24 heures. Le Président qui a suspendu le financement à l'OMS s'en est encore pris vivement à l'organisation, en assurant qu'elle n'avait pas enjoint les pays européens à fermer leurs frontières.

Respect du confinement - Le maire de Charleville-Mézières demande le redéploiement de l'armée pour faire repsecter le confinement. L'édile s'en prend à cette minorité qui ne réalise par les enjeux du respect des mesures sanitaires. "Plusieurs dizaines de verbalisations tous les jours. Y'en a marre. Je pense qu'il a une capacité à redéployer les militaires pour faire respecter le confinement", a assuré Boris Ravignon.