Condé-sur-Sarthe : qui est le détenu qui a pris en otage deux surveillants de prison ?

Deux gardiens de prison ont été retenus en otage ce mardi 5 octobre à la maison d'arrêt de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, et l'un d'eux a même été blessé à l'œil. Les deux otages, un homme et une femme, ont été libérés en début d'après-midi. L'auteur des faits, Sofiane Rasmouk, 33 ans, souhaitait une remise de sa peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée en 2016 pour avoir violé, massacré et tenté de tuer des femmes, dont une de 19 ans et une autre de 31 ans, lui laissant des séquelles à vie.

Comme l'indiquent Midi Libre et BFM TV, celui qui est surnommé "le monstre de Colombes" pour les faits dont il a été condamné n'en est pas à son premier coup d'essai puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation en 2018 de 6 mois de prison ferme pour avoir agressé deux surveillants lorsqu'il était emprisonné à Bois-d'Arcy dans les Yvelines.

Le Parisien révèle d'ailleurs que Sofiane Rasmouk avait déjà fait l'objet à ce moment-là d'une expertise par des experts psychiatriques qui avaient alors décrit le détenu comme un "psychopathe" et "pervers."

Contacté par le journal, l'ancien avocat d'une des victimes se souvient : "Cet homme, comme l’avaient souligné les experts psychiatres, est un dangereux psychopathe, qui n’avait absolument pas montré d’empathie envers sa victime tant son ultra-violence avait transformé en charpie le visage de ma cliente. C'est un barbare", a-t-il affirmé.