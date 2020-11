publié le 03/11/2020 à 04:12

Deux têtes de sangliers ont été retrouvées ce lundi 2 novembre sur le chantier du futur siège d'une association franco-turque à Compiègne, dans l'Oise, qui a déposé plainte.

Les "deux têtes de sangliers ont été retrouvées lundi matin par des ouvriers sur le chantier des futurs locaux de l'association", a indiqué une source policière, confirmant une information du Courrier Picard. Contactée par l'AFP, l'association, "choquée", a annoncé avoir déposé plainte pour "intrusion dans une propriété privée", "menaces" et "acte islamophobe".



"Dans notre association, nous ne parlons pas de politique. Nous sommes en France, nous sommes Français", a déclaré le président de l'association, Youssef Tuzcu. "Cela fait 35 ans que les premiers Turcs sont arrivés à Compiègne, il n'y a jamais eu de problème", a-t-il ajouté, assurant entretenir "de très bons liens avec la population, y compris avec la communauté arménienne". Interrogé par France 3 Hauts-de-France, il reconnaît toutefois avoir déjà reçu des menaces. "On a déjà eu des lettres de menaces. Quand on a acquis ce bien il y a un an, on a bien senti que des gens étaient mal à l'aise", confie-t-il.

Un incident dans un contexte de tensions diplomatiques entre la France et la Turquie

"Cela fait mal au coeur car notre objectif est d'aider à l'insertion. Il y aura toujours des provocateurs, mais nous voulons faire passer un message de paix. Malheureusement, les braises tombent sur les associations. C'est dommage", a réagi Adem Ozdag, vice-président.

Contacté à plusieurs reprises, le parquet de Compiègne n'a pas donné suite.

Fondée en 1987, l'association franco-turque de Compiègne, qui compte environ 700 adhérents, propose des activités culturelles et religieuses, dont des cours de langue, du théâtre ou encore des ateliers pour les enfants.

Cet incident intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre la France et la Turquie, sur fond de polémiques au sujet des caricatures du prophète Mahomet, et de tensions en France entre des ultra-nationalistes turcs et la diaspora arménienne depuis le retour du conflit au Nagorny Karabakh, où se déroulent de violents combats avec les forces d'Azerbaïdjan.