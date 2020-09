publié le 23/09/2020 à 08:15

Dans les Vosges, les chasseurs se font doubler par les braconniers. Jeudi dernier, une dizaine de sangliers ont été retrouvés écrasés dans un champ, visiblement par des véhicules tout terrain et des tracteurs... Un rodéo agricole assez sauvage qui choque jusqu'à la Fédération de chasse des Vosges, elle a porté plainte.

"J'ai retrouvé un petit sanglier mais il y en avait certainement plus. Sur plusieurs centaines de mètres parce qu'il y avait plusieurs traces de véhicules. Et des véhicules qui ont fait des virages serrés. Ils les ont tamponnés. On les a retrouvés avec souvent les pattes arrières brisées", a témoigné, sous le choc, Philippe Lavit, patron de la Fédération de chasse des Vosges.

"Après il y a eu des 'achèves' si on peut dire. Ils se sont retournés dessus, ils ont roulé dessus au tracteur ou au 4x4. Donc oui c'est un acte de braconnage et barbare bien entendu."

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La France a enregistré plus de 10.000 nouveaux cas de coronavirus ces dernières 24 heures. Le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de Lyon, où la situation s'est nettement dégradée.

Famille - L'Élysée a confirmé que le congé paternité allait être allongé et passer à 28 jours d'ici le 1er juillet 2021. La réforme prévoit aussi qu'une partie de ce congé devienne obligatoire.

Sport - Bernard Laporte est toujours en garde à vue ce mercredi matin. Le président de la Fédération française de rugby est accusé de conflits d'intérêts avec l'entreprise Altrad, du nom de Mohed Altrad, président du club de Montpellier en Top 14, également interrogé.