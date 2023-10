Affaire Sanda Dia : "On l'a laissé crever comme un chien", dit l'avocat de son père

Début décembre 2018, Sanda Dia, un étudiant de 20 ans, souhaite à tout prix rejoindre le cercle estudiantin nommé "Reuzemgom" qui est considéré comme l’élite de la faculté de Louvain, en Belgique. Pendant trois jours, il va se plier à un bizutage qui va lui coûter la mort. Deux autres étudiants sont hospitalisés.

Les policiers interrogent les étudiants, membres de la secte. Pour eux, Sanda Dia n’était pas en danger et il n’a jamais été forcé de se plier au bizutage. Les responsables sont tout de même inculpés pour homicide involontaire. "On l'a laissé crever comme un chien", insiste Sven Mary, avocat du père de Sanda Dia et invité de L'Heure du Crime.



Le procès a lieu quatre ans plus tard. Leur association est désormais dissoute. Le procureur général réclame des peines de dix-huit mois à cinq ans de prison ferme, mais la présidente du tribunal ne prononce finalement aucun jugement en raison de nouveaux recours et de vice de forme.



Un "bizutage propre"

"L’université a été très hypocrite, la sanction des étudiants responsables a été d'écrire un rapport sur 'comment faire un bizutage propre'", ajoute Sven Mary.

La partie civile réclame un nouveau procès. Il a lieu le 14 mars 2023. La Cour d'appel ne retient que les "coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Les 18 prévenus sont tous condamnés à des peines, variant entre 200 et 300 heures de travaux d'intérêt général ainsi qu'à 400 euros d'amende.

"Ils étaient très calmes lors du procès, tous habillés pareil, même coiffure. On aurait dit des petits prêtres", témoigne Peter Huyberechts, journaliste pour le quotidien belge Het Nieuwsblad.

Une injustice profonde

Environ 400 personnes ont manifesté le lendemain pour protester contre une justice de classe. Parmi les prévenus, une dizaine ne s'étaient même pas déplacés pour écouter le jugement.

"S’il y avait eu 18 Noirs qui avaient tué un blanc, je me demande quelle aurait été l’aboutissement", conclut l'avocat du père de Sanda Dia.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Peter Huyberechts, journaliste pour le quotidien belge Het Nieuwsblad. Auteur du livre Sanda Dia, Le Baptême qui a conduit à la mort, publié aux éditions Das Mag (en Néérlandais).