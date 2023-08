Affaire Lydie Logé : sa disparition est-elle liée à Michel Fourniret ?

Cette journée du 18 décembre 1993, les sœurs de Lydie Logé s'en souviennent encore. C'est le jour où leur sœur cadette de 29 ans, a disparu subitement sans laisser de trace alors qu'elle revenait de ses courses de Noël. La jeune femme vivait dans une petite maison isolée à Saint-Christophe-le-Jajolet (Orne), un village d'une centaine d'habitants, et avait un fils de sept ans.

Au micro de RTL, Sophie Logé confie l'angoisse qu'elle a ressenti les premières heures de la disparition de sa sœur : "J'ai eu le pressentiment qu'elle m'appelait à l'aide, alors j'ai essayé de la joindre toute la nuit et le lendemain, mais personne ne répondait".

C'est finalement son ex-compagnon, dont elle est séparée depuis peu, qui a constaté son absence le lendemain, alors qu'il ramenait le petit garçon au domicile de sa mère.













Le début d'un très long mystère

Malgré les alertes des sœurs Logé, les gendarmes n'ont pas immédiatement pris la disparition de Lydie au sérieux. "Ils nous ont dit d'attendre, que les femmes étaient volages, qu'elle était peut-être partie avec un amant et qu'elle allait sûrement rentrer à la maison", raconte Sophie Logé.

Seules dans leur combat, Sophie et Virginie Logé n'ont pas baissé les bras, elles ont imprimé des dizaines d'affiches avec le visage de la jeune femme dans les rues d'Alençon. Mais il n'y a eu aucun témoignage.

Ce n'est que trois semaines plus tard que les recherches ont débuté, une "erreur colossale", selon Me Corinne Hermann, l'avocate des sœurs Logé et spécialiste des cold-cases. "Une personne qui n'a pas réintégré son domicile, qui ne donne aucun signe de vie alors qu'elle rêvait de fêter noël avec son fils, il y a une alerte danger tout de suite", explique l'avocate, en rappelant que les premières heures d'une disparition sont capitales dans une enquête.

De nouvelles pistes et celle de Michel Fourniret étudiées

En 1998, après quatre ans et demi d'enquête, un premier non-lieu a été prononcé. Le dossier a été rouvert six ans plus tard, à la recherche d'un cadavre dans la campagne normande. Mais cette piste n'a abouti à rien, sinon un second non-lieu en 2009.

Les policiers qui travaillaient sur le dossier Fourniret ont recensé une vingtaine d'empreintes génétiques répertoriées dans le fourgon Citroën C25 blanc utilisé par le tueur en série. Ces empreintes ont été comparées, sans grande conviction, à l'ADN de Lydie Logé. Coup de théâtre, c'est bel et bien son ADN qui est identifié dans la fourgonnette.

Atteint de la maladie d'Alzheimer, à 77 ans, le criminel déclarera face à une photo de Lydie : "Son visage me dit quelque chose. Je ne vois que moi pour avoir mis fin à ce parcours de vie". Ne pouvant se fier à de telles déclarations, les policiers s’efforcent désormais à savoir s'il pouvait se trouver dans la région d'Argentan au Noël 1993.

Un combat pour la vérité

Près de trente ans après, Sophie et Virginie Logé continuent de se battre sans relâche pour savoir ce qui est arrivé à leur sœur cette soirée de décembre. "On cherche à savoir comment ça s’est passé", témoignent sur RTL Sophie et Virginie Logé, 54 et 48 ans. "Des gens ont vu, ont entendu. Même un petit détail de rien du tout peut nous guider énormément", a-t-elle ajouté, appelant notamment les "voisins" de sa sœur à témoigner : "Qu’ils n’aient pas peur de dire s’ils ont entendu ou vu quelque chose".