Disparition de Lydie Logé : est-elle la douzième victime de Michel Fourniret ?

Pendant plus de quinze ans, la disparition de Lydie Logé, en Normandie en 1993, est restée une pure énigme, sans témoin, ni indice et aucun corps. Jusqu'à ce que le probable ADN de cette jeune maman soit retrouvé dans la camionnette de "l'Ogre des Ardennes", le tueur en série Michel Fourniret.

Samedi 18 décembre 1993, Lydie Logé, 29 ans disparaît subitement sans laisser aucune trace alors qu'elle était à son domicile de Saint-Christophe-le-Jajolet, en Normandie. Ses sœurs, Sophie et Virginie, donneront l'alerte, persuadées que jamais Lydie ne serait partie en laissant derrière elle son fils, Julien, âgé de 7 ans. La famille soupçonnera son mari, car le couple battait de l'aile et ne vivait même plus ensemble.

Même si les proches de la disparue décrivent des disputes ou des accès de violence de la part du père de Julien, ce dernier a un alibi très solide. En 1998, après quatre ans et demi d'enquête, un premier non-lieu est prononcé. Le dossier va être rouvert six ans plus tard, à la recherche d'un cadavre dans la campagne normande. Mais cette piste n'aboutira à rien, sinon un second non-lieu en 2009.

Coup de théâtre

Les proches de Lydie Logé, disparue subitement avant Noël en 1993, retrouveront l'espoir en 2016. Les policiers qui travaillent sur le dossier Fourniret recensent une vingtaine d'empreintes génétiques répertoriées dans le fourgon Citroën C25 blanc utilisé par le tueur en série. Ces empreintes sont comparées, sans grande conviction, à l'ADN de Lydie Logé.

Contre toute attente, la comparaison donne un résultat positif. Tout le monde a du mal à établir un lien entre la disparition de Lydie et "l'Ogre des Ardennes". Les enquêteurs restent prudents, car Lydie a disparu en 1993 durant "la période blanche" de Fourniret, durant laquelle aucun crime n'a jamais été imputé au couple vivant, mais aussi par ce que le tueur visait surtout des pré-adolescentes, obsédé par leur possible virginité. Les psychiatres de Michel Fourniret expliquent toutefois que ce dernier était un "serial killer multicarte".



Une course contre la montre

Le couple vieillissant Olivier-Fourniret est interrogé. Atteint de la maladie d'Alzeihmer, à 77 ans, le criminel déclarera face à une photo "Son visage me dit quelque chose. Je ne vois que moi pour avoir mis fin à ce parcours de vie". Ne pouvant se fier à de telles déclarations, les policiers s’efforcent désormais à savoir s'il pouvait se trouver dans la région d'Argentan au Noël 1993.

En 2020, Michel Fournier est mis en examen et séquestration, suivis de meurtre, et Monique Olivier pour complicité. Les enquêteurs, confrontés à un tueur qui perd la mémoire, se retrouvent engagés dans une course contre la montre. Grâce au témoignage d'une femme qui avait onze ans à l'époque, qui dit avoir été abordée un jour par un homme et une femme, qu'elle identifie comme étant les suspects, qui avaient voulu la faire monter en voi