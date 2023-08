Cold case : Caroline Marcel, la joggeuse tuée sur les bords du Loiret en 2008

Le 23 juin 2008, le corps de Caroline Marcel est retrouvé sur les bords du Loiret à Olivet. Après des années d'enquête, rien n’a permis d'identifier son meurtrier. L'affaire a été transférée au pôle judiciaire dédié aux crimes non-élucidés.

Le soir du meurtre, Caroline Marcel est seule. Son ex-mari a la garde de leur fille. Elle quitte sa maison pour faire son footing. Il n'y a personne le long du Loiret. Et pour cause, nous sommes dimanche et beaucoup de monde se trouve devant la télé pour suivre un quart de final de l'Euro de football.

Les sentiers sont désert. C’est sur l’un d’eux que la joggeuse de 45 ans va croiser la route de son assassin. "Un orage est venu laver toute la scène de l’agression. Le corps a été jeté dans l’eau. Il a été retrouvé par des élèves venus pique-niquer avec leur instituteur le lendemain", précise Rémi Bichon, ancien reporter du Journal de Gien.



Pas d'ADN, pas d'empreinte digitale

Les appels à témoins affichés sur le parcours ne donneront rien. L'enquête va démontrer que Caroline Marcel a été frappée à la tempe. Son meurtrier se serait servi de son t-shirt pour l'étrangler.

"La scène de crime n’indique pas d’indice matériel identificateur clé, explique Philippe Guichard, commissaire général à la PJ et l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Pas d'ADN, pas d’empreinte digitale… rien de fiable qui pourrait nous permettre d’identifier de manière formelle un individu."