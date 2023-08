Cold case : le mystère de la mort de Nathalie Maire, tuée sur une aire d'autoroute en 1987

Le 2 septembre 1987, Nathalie Maire termine sa dernière journée de travail d'été, à "La Cabane", une modeste friterie sur l'aire d'autoroute de Macon la Salle. À 23h, la jeune fille, tout juste 18 ans, cheveux courts, dynamique et rayonnante range ses parasols, le réfrigérateur extérieur, sous les yeux des derniers clients.

Une demi-heure plus tard, des témoins relatent des "éclats de voix. Un homme qui quitte précipitamment les lieux, juste avant l'arrivée de sa petite amie Nadège. Et sa sœur Laurence, qui viennent la chercher à la fin de son service, et qui découvrent son corps en partie dévêtu. "Nadège était agenouillée à côté de Nathalie, elle lui a refermé sa chemise, qui était toute arrachée, j'ai tout de suite compris qu'elle était morte. J'avais 16 ans et voir ma sœur comme ça c'était horrible", raconte-t-elle.

Laurence est prise de panique. Elle croise un homme "agité", qui la bouscule, mais qu'elle ne pourra jamais identifier. Elle téléphone à son père, à sa tante. Abasourdie par l'horreur des faits... "Elle a été frappée à la tête, elle a été étranglée avec un câble électrique, elle a été rouée de coups", se remémore Laurence. Les gendarmes, rapidement sur place, font les premières constatations, installent des barrages aux alentours, aux péages de l'A6, mais en vain. Le meurtrier prend la fuite... et 36 ans après il n'est toujours pas identifié..

"Et pourtant on nous avait dit on trouvera vite, il est surement présent aux obsèques."

Laurence est persuadée que l'auteur du crime est quelqu'un de la région, qu'il connaît bien le secteur, le parking de la friterie étant difficilement accessible. Elle pense à un homme en particulier. Jacky Martin, condamné dans une autre affaire dite des disparues de l'A6", l'assassinat d'Anne-Sophie Girollet... "Il habitait le village à côté, il était violent avec les femmes, on a son ADN, il faut faire des comparaisons avec les traces sur les scellés."

Un autre tueur de l'A6, Pascal Jardin, condamné lui aussi à perpétuité pour le meurtre de Chrystèle Blétry pourrait également faire partie des suspects.

Aujourd'hui le pôle cold case est saisi, que peut t'il faire ?

Le pôle cold case peut remettre tout en plat, retravailler sur les portraits robots jamais diffusés, rechercher avec des techniques modernes l'ADN sur les scellés, le balai ensanglanté par exemple, et retrouver, voire réentendre les très nombreux témoins, selon maître Seban, l'avocat de la famille de Nathalie.

"On a tout un tas de témoin ce soir-là, le soir du crime, des touristes, des clients de l'aire d'autoroute, il faut les réinterroger en replaçant ça dans un emploi du temps, ça pourrait permettre de faire avancer les choses".

Laurence et sa maman ont été longuement entendues par une juge du Pôle cold case. Avec leur avocat, elles ont déposé un rapport de 20 pages, avec les pistes à étudier qui leur semblent prioritaires.