Cold case : Marie-Michèle Calvez retrouvée morte brulée dans sa voiture en 1994

Nous sommes le 22 septembre 1994, vers 3h du matin. Deux marins-pêcheurs qui allaient embarquer aperçoivent une voiture en flamme sur la route du Guilvinec, au sud du pays bigouden, dans le Finistère.

Ils préviennent immédiatement les secours. Les pompiers découvrent, dans le coffre, un corps calciné, celui de Marie-Michèle Calvez. Catherine Calvez n'a jamais su ce qui était arrivé à sa sœur cette nuit-là.



Marie-Michèle Calvez est démarcheuse en assurance, sans enfant. Cette femme de 41 ans a une vie sans histoire. Le capitaine Michel Alise dirigeait l’enquête à l'époque. Le gendarme, à la retraite aujourd'hui, suspectait en premier son entourage professionnel, un milieu très concurrentiel. Puis, le compagnon de Marie-Michèle Calvez, le docteur Michel Coïc. Ils sont en couple depuis 9 mois. La veille de sa mort, Marie-Michèle Calvez et le docteur Coïc devait se rendre chez un ami. Le docteur Michel Coïc ne sera finalement jamais inquiété.

Mais un autre suspect est dans le viseur des enquêteurs. Max, le voisin de Marie-Michèle Calvez, éperdument amoureux d'elle. Il est décédé il y a un an. Catherine Calvez espère toujours que des langues se délient.

Le chef d’enquête Michel Alise avait 34 ans en 1994, c’était sa première grosse affaire et la seule qu'il n'a pas résolue.

J'ai toujours espéré. C'est un dossier qui me tient à cœur. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose et à côté de quoi ? Et pourquoi nous sommes passés à côté ?