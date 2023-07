Cold case : l'affaire Cécile Vallin, disparue en 1997

Personne ne sait où est passée Cécile. Ce dimanche 8 juin 1997, il est 18h30 quand la lycéenne de 17 ans se volatilise. Le week-end commence pourtant bien, sa sœur, sa mère et son beau-père sont absents. Au milieu des montagnes savoyardes de Saint-Jean-de-Maurienne, Cécile profite de la journée pour réviser le bac de philosophie et, le samedi soir, invite des amis.

Le dimanche, Cécile revoit l'après-midi un garçon rencontré la veille et passe plusieurs coups de fil en fin de journée. Elle s'inquiète de la réaction de sa mère qui doit rentrer, car la soirée n'était pas autorisée.

"Elle m'a téléphoné le dimanche, c'était vers 17h, pour me dire qu'elle avait fait une fête à la maison", raconte Jonathan Oliver, le père de Cécile. "Pour elle, c'était important d'en parler avec sa mère. Ça me paraissait naturel qu'elle me parle de ce petit souci", dit-il. Depuis la Normandie où il réside, son père raccroche, reprend sa soirée et décide tout de même de rappeler sa fille le lendemain après-midi.

"Alors là, c'était catastrophe absolue puisque j'ai eu sa mère au téléphone. C'est là où sa mère m'a dit : 'Quand on est rentrée, Cécile n'était pas à la maison'", explique Jonathan. Peu de temps après que Cécile a appelé son père la veille, des témoins l'ont vue le long de la route reliant Saint-Jean-de-Maurienne à la commune voisine, Pontamafrey. Il était 18h30 et puis plus rien, depuis 26 ans...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info