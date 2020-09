Clichy : un adolescent de 16 ans mis en examen et écroué pour avoir tué son père

et AFP

publié le 15/09/2020 à 03:14

C'est un drame familial qui s'est produit samedi 12 septembre à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Ce lundi 14 septembre au soir, un adolescent a été mis en examen puis placé en détention provisoire pour "meurtre sur ascendant".

Âgé de 16 ans, l'adolescent est soupçonné d'avoir étranglé son père samedi soir, lors d'une vive altercation familiale à leur domicile, a révélé le parquet de Nanterre. C'est le jeune homme qui a prévenu les secours aux alentours de 18 heures samedi. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils ont trouvé un homme de 59 ans, en arrêt cardio-respiratoire.

La victime a été transportée à l'hôpital où, malgré les efforts des secours pour le réanimer, il est décédé le soir même. Les premières constatations ont fait état de traces de coups et de strangulation, a révélé le parquet, qui soupçonne l'adolescent d'être à l'origine du décès de son père.



La mère, séparée de la victime, vivait toujours sous le toit familial avec son ex-époux et leurs trois enfants. Le soir du drame, seul l'adolescent de 16 ans et le père étaient présents au domicile. À noter que des procédures pour violences conjugales et intrafamiliales visaient déjà cette famille.