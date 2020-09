Seine-saint-Denis : un autobus s'enflamme dans le centre-ville de Nanterre

et AFP

Le 3 septembre, les habitants de Nanterre (Hauts-de-Seine) ont vu les flammes et l'épaisse fumée d'un bus en feu en plein centre-ville, et ont pu entendre plusieurs explosions. Par chance, les passagers ont pu sortir à temps et aucun blessé n'est à déplorer.



Pour l'heure, l'origine de l'incident, qui a eu lieu dans cette ville de l'ouest parisien, reste inconnue. Un simple court-circuit pourrait en être à l'origine, a indiqué une source proche du dossier à nos confrères du Parisien. La RATP a affirmé avoir ouvert une enquête interne.





J’espère qu’il n’y avait plus personne 🙏🏻 bus 258 à nanterre - arrêt Craiova @ClientsRATP @VilleNanterre pic.twitter.com/mE45q8FMkF — Margaux B (@BochetMargaux) September 4, 2020