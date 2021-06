Chute dans le Tour de France : la direction porte plainte contre la spectatrice fautive

C'est une minute de gloire qui pourra lui coûter cher. La direction du Tour de France s'apprête à porter plainte contre la spectatrice qui tenait la pancarte responsable de l'énorme chute lors de la première étape du Tour de France ce samedi 27 juin.

C'est le directeur adjoint du Tour, Pierre-Yves Thouault, qui l'a annoncé au Parisien dans la soirée : "C’est un comportement inadmissible [...] Cette attitude est insensée. Le spectacle, ce sont les coureurs qui le font, pas le public qui veut passer à la télé. Le Tour doit rester une fête et à cause de l’attitude d’une toute petite minorité, elle est gâchée. Nous ne pouvons plus l’accepter."

La jeune femme s'était postée à 43 kilomètres de l'arrivée de la première étape entre Brest et Landerneau, remportée par le Français Julian Alapahilippe, avec une pancarte à destination de ses grands-parents. Le public se tenait sur les bords de la chaussée, mais elle s'était décalée sur la route pour être sûre d'être filmée par les caméras.

Résultat le peloton, le coureur allemand de Jumbo-Visma, Tony Martin, a percuté la pancarte avant d'emmener à terre tout le peloton. Blessé, l’Allemand Jasha Sütterlin (DSM), a dû abandonner. Plusieurs coureurs ont réagi suite à l'accident, à l'image du cycliste belge Jasper Stuyven, qui a tweeté : "S'il vous plaît, restez sur le bord de la route, pas sur la route !"