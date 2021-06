Tour de France 2021 : 2e étape Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne dimanche 27 juin

Qui va dompter le mur de Mûr-de-Bretagne ? Ville-étape pour la quatrième fois depuis 2011, la petite cité des Côtes-d'Armor tient à justifier son appellation, l'Alpe-d'Huez bretonne, en raison de la montée d'arrivée, large et spectaculaire. Cette fois, la course comporte une double ascension de 2 km à 6,9 % de pente moyenne, la première à 15 km de l'arrivée, la seconde en conclusion de l'étape.

À noter que des bonifications sont accordées à l'arrivée comme pour toutes les étapes en ligne (10, 6 et 4 secondes) mais aussi lors de la première ascension en tant que point-bonus (8, 5 et 2 secondes). Le parcours de 183,5 km part de Perros-Guirec, sur la côte de granit rose, passe par Paimpol et Saint-Brieuc avant de rejoindre le Centre-Bretagne et sa localité emblématique.

Après l'Australien Cadel Evans, qui s'était imposé en 2011 en prélude à sa victoire finale cette année-là, Alexis Vuillermoz (2015) et l'Irlandais Dan Martin (2018) ont inscrit leur nom au palmarès de l'étape des Mûrois. Départ fictif de Perros-Guirec à 13h10, réel à 13h20, arrivée à Mûr-de-Bretagne entre 17h30 et 18h.