Christophe Rocancourt, le roi des escrocs

Le 2 août 2000, les détectives Jerry Larsen et Robert Flood, de la police des Hamptons, une station balnéaire de New York, sont en planque devant un club de gym. Ils attendent la sortie d'un jeune homme : Christopher Rockefeller, issu de la branche française de l'une des familles les plus riches du monde. Il est soupçonné d'avoir emprunté 14.000 dollars à une masseuse.

Elle n'est pas la seule à se plaindre, à l'hôtel où il séjournait, il laisse une ardoise de 19.000 dollars. Il est interpellé par les policiers et explique qu'il est français et ne parle pas bien anglais. Il reconnaît également que Christopher Rockefeller est un nom d'emprunt et qu'il se nomme en réalité Fabien Ortuno. En attendant d'être déféré au tribunal, il paie sa caution de 45.000 dollars.

Deux jours après sa libération, les empreintes montrent une toute autre vérité : il s'appelle Christophe Rocancourt, 33 ans, arrivé aux Etats-Unis il y a 9 ans et considéré comme un arnaqueur professionnel aux multiples pseudonymes.

Nos invités

Dominique Labarrière, journaliste et co-auteur de « Mes vies », la biographie de Christophe Rocancourt

Me Jérôme Boursican, avocat de Christophe Rocancourt