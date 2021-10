Christian Van Geloven : un monstre en liberté

Le 19 octobre 1991, Ingrid Van de Portaele et Muriel Sanchez jouent dans le jardin d'une maison d'un lotissement d'Elne. Les deux cousines sont âgées de 10 ans. Vers 16 heures, elles préviennent leurs parents qu'elles vont acheter des bonbons au tabac du coin.

Vingt minutes plus tard, les deux fillettes ne sont pas revenues. Leurs parents font le tour du lotissement, sonnent à plusieurs portes. Ils sont très inquiets. La gendarmerie est prévenue et cette double disparition est immédiatement prise au sérieux.

Dans la soirée et le lendemain, des barrages sont installés sur les routes, les points d'eau sont sondés, les bois explorés. 300 gendarmes et 600 volontaires sont mobilisés pour participer aux battues, mais aucune trace d'Ingrid et Muriel.

Une habitante d'Elne se souvient avoir vu ce jour-là, les deux cousines avec un sachet de bonbons, près d'un rond point. De l'autre côté du rond point se tenait un homme debout près de sa voiture. Il paraissait attendre quelqu'un et a baissé la tête quand elle est passée devant lui.

Nos invités

Patrick Téjéro, correspondant RTL à Toulouse

Me Etienne Nicolau, avocat des familles des deux enfants