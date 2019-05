Christian Quesada visé par une nouvelle plainte pour "agression sexuelle"

publié le 10/05/2019 à 20:58

Christian Quesada, mis en examen et incarcéré depuis le 27 mars pour "détention et diffusion d’images pédopornographiques" et "corruption de mineur" est désormais également visé par une plainte pour "agression sexuelle", selon les informations de nos confrères du Parisien.



La plainte a été déposée par une jeune femme résidant dans l'Ouest de la France, précise le quotidien. "Elle affirme avoir subi des attouchements", indique Christophe Rode, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse. "Nous venons de recevoir la plainte", précise-t-il.

Le "Maître de Midi" n'a pas encore été entendu concernant cette plainte. "Des investigations doivent être menées pour confirmer la véracité des faits allégués", souligne Christophe Rode.

Si les soupçons qui pèsent sur Christian Quesada sont déjà lourds, le Parisien révèle que de nombreux témoignages l'accablent depuis plusieurs semaines. "Quelques femmes ayant été en contact avec Christian Quesada ont appelé les gendarmes. Un témoignage notamment fait état d'un comportement troublant", indique une source proche du dossier. Toutefois, aucune d'entre elles n'a décidé de porter plainte pour le moment.



"Si ces femmes ont effectivement été agressées, il convient d'aller voir la gendarmerie ou la police avant la presse", rappelle le procureur de la République. "Certaines semblent préférer les plateaux télé que la gendarmerie", déplore un proche de l'enquête.