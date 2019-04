publié le 17/04/2019 à 13:23

Moins d'un mois après la mise en examen de Christian Quesada, le témoignage d'une jeune femme incriminant davantage l'ancien champion des 12 coups de midi est diffusé mardi 16 avril 2019. Au cours d'explications pétrifiantes, elle l'accuse de l'avoir agressée sexuellement.



C'est dans l'émission de divertissement présentée par Cyril Hanouna sur C8, Touche pas à mon poste que Mélissa, 18 ans au moment des faits, s'est exprimée. Janvier 2017, en grande fan du candidat, elle entre en contact avec le "Maître de midi". Ce n'est que quelques mois après qu'elle peut enfin dialoguer avec lui. La jeune femme lui confie son rêve : participer à Touche pas à mon poste. Un détail pour Christian Quesada qui lui explique qu'il doit, par chance, participer à l'émission.

"Il m'a dit : 'Je te paye tout de A à Z, train, hôtel, nourriture'", explique-t-elle devant les caméras. Une invitation très généreuse qui se serait accompagnée en bonus de photos des parties intimes du candidat... Malgré tout, Mélissa accepte de se déplacer à Paris et rencontre son idole au départ dans un bar. Autour d'eux, personne ne réagit à ce tête-à-tête qui dérape. Christian Quesada commence par lui toucher le "haut des cuisses".

Il se rendent ensuite à l'hôtel. "Je suis allée à côté de lui allongé, et là, il commence à me faire des bisous sur la bouche. Donc choquée, au bout de cinq minutes, je mets ma main devant la bouche et il ose m’enlever la main pour me refaire des bisous. Du coup sur le coup je me suis mise à pleurer, je me suis retournée à l’opposé de lui. Il m’a dit : 'T’as pas de quoi pleurer, tu te sens en sécurité avec moi, tu vas réaliser ton rêve, tu vas voir Cyril et Camille'."



Sur le chemin des studios de l'émission phare de C8, la jeune femme appelle sa mère et lui confie ses craintes : "Maman j'ai peur, je suis en pleurs", aurait-elle confié au téléphone. Le direct est une torture qu'elle subit "la boule au ventre" en pensant au retour à l'hôtel. Finalement, l'ancien héros de TF1 est appelé par la mère de Mélissa qui lui précise avec fermeté que sa fille "n'est pas venue pour ça". Il ne se passera rien d'autre dans la nuit et l'homme de 54 ans la raccompagne le lendemain à la gare de Paris.



En octobre 2017, elle explique avoir porté plainte afin de "protéger les autres jeunes filles" : "J'ai appris qu'il avait fait ça à des mineures, ça m'a encore plus traumatisée. Moi je venais tout juste d'avoir 18 ans quand les faits se sont passés", conclut-elle. L'affaire Christian Quesada, mis en examen pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques", ne cesse de faire parler d'elle. La veille, lundi 15 avril 2019, Jean-Luc Reichmann, l'animateur des 12 coups de midi a exprimé son "dégoût" et sa "colère" à l’encontre de l'ancien "Maître de midi" sur France 5.