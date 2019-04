publié le 08/04/2019 à 17:12

Nouvelles révélations dans l'affaire Christian Quesada. L'ancien candidat de l'émission des 12 coups de midi, arrêté à son domicile pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique et corruption de mineurs, poursuit sa descente aux enfers après le nouveau témoignage d'un de ses anciens amis proches.



Interrogé par les journalistes de l'émission 66 minutes sur M6, un homme qui avait participé avec lui au jeu Des Chiffres et des lettres il y a une vingtaine d'années, a affirmé que Christian Quesada aimait se vanter de fréquenter de très jeunes filles : "Il ne s’en cachait pas. Il avait même bien soin de rappeler sur le ton de l’humour qu’il vérifiait toujours que ces jeunes filles aient au moins 15 ans et trois mois. Puisqu’il semblerait qu’en France ce soit la majorité sexuelle."

Le grand Maître de midi approchait à l'époque de ses trente ans et n'était pas gêné par la différence d'âge : "On va dire qu'il était dans la légalité de la justice. Maintenant, est-ce que quand on a 29-30 ans, c'est moral de désirer des jeunes filles de 15 ans ?", se demande cette source qui s'est confiée à visage fermé.

Si la nouvelle a surpris l'opinion public le mercredi 27 mars, il ne s'agit pourtant pas d'une nouveauté pour l'homme qui a déjà affronté la justice pour exhibition sexuelle (2001) et détention d'images pédopornographiques (en 2001, 2009 et 2013).