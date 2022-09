Christian Quesada de retour en prison. L'ex-candidat phare de l'émission Les 12 coups de midi a été arrêté puis incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ce lundi 26 septembre. Comme le rapporte Sud Ouest, l'homme de 58 ans n'aurait pas respecté plusieurs obligations liées à sa liberté conditionnelle et a été conduit, à la suite de la décision d'un juge, en prison.

Poursuivi et incarcéré pour corruption de mineures et détention d'images pédopornographiques, Christian Quesada avait été condamné à trois ans de prison et à un suivi socio-judiciaire par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. L'ancienne star de l'émission de TF1 était ensuite sortie de prison après l'obtention d'une libération conditionnelle en mars 2021.

À la suite de cette sortie de prison, l'ex-candidat aurait opéré plusieurs changements. Il aurait notamment choisi de déménager dans les Pyrénées-Orientales et de se laisser pousser la barbe afin d'éviter de se faire reconnaître. Cette nouvelle incarcération serait liée à des manquements à son suivi socio-judiciaire, dispositif interdisant spécifiquement à une personne jugée pour ces faits de fréquenter des personnes mineures.

"On ignore si de nouvelles infractions ont pu être mises à jour (...) et si de nouvelles procédures vont éventuellement être déclenchées", précise Sud Ouest au sujet de cette nouvelle incarcération.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info