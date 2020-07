Gard : une fillette de 11 ans et son père portés disparus

publié le 19/07/2020 à 18:38

Une fillette de 11 ans et son père ont disparu ce samedi 18 juillet en début d'après-midi, dans le secteur de Villeneuve-lès-Avignon dans le Gard. Ce dimanche, les policiers de l'antenne avignonnaise du SRPJ de Montpellier multiplient les recherches et ont lancé un appel à témoins pour les retrouver.

Selon les informations de France 3 Occitanie, le père et sa fille auraient passé la journée de samedi ensemble. L'homme serait un Espagnol âgé de 38 ans, qui n'aurait pas de véhicule selon La Provence. Lui et sa fille de 11 ans seraient donc susceptible de se déplacer à pieds ou en transports en commun, précise le journal local.

Le père mesure 1,70m, a une corpulence un peu forte et porte des lunettes de vue. Sa fillette mesure 1,38m, a les cheveux châtains et longs et les yeux verts. Selon la police, elle portait des lunettes de vue et une robe rose le jour de sa disparition. Si vous êtes susceptible de fournir des informations, la police vous invite à contacter le 17.

