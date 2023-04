Cheminot mort d’avoir avalé un liquide inconnu : le produit mystérieux identifié

Le mystère s'éclaircit après la mort d'un cheminot, lundi 3 avril, en gare de Châteaucreux, à Saint-Étienne. Des agents avaient goûté le liquide d'un cubi retrouvé abandonné, avant que l'un d'entre-deux ne succombe quelques minutes plus tard.

On en sait aujourd'hui plus sur ce que ce cubi contenait : selon les premiers éléments communiqués par le procureur de la République, la substance fatale contenait de la cocaïne. Le liquide était également coupé avec un médicament vétérinaire. Ce vermifuge très puissant est parfois utilisé par les dealers pour amplifier les effets de la drogue.

Si d'autres analyses sont encore en cours, elles ont notamment démontré que l'autre cubitainer ne contenait ni drogue ni vermifuge. Une enquête pour homicide involontaire et trafic de stupéfiants a été ouverte.



Une boisson qui n'a laissé aucune chance

L'enquête a également permis d'en apprendre plus sur le déroulé des faits : lundi soir, un passager découvre un sac contenant deux cubitainers, d'une marque de punch et en apparence neufs. Quatre agents d'escale décident alors de boire un verre au lieu de déposer ce sac aux objets trouvés et se servent un verre chacun.

La victime boit une gorgée qu'il recrache immédiatement, disant que ce n'est pas buvable et court sur le quai pour appeler à l'aide. Pris d'un malaise, il décède en quelques minutes. Les pompiers n'ont rien pu faire, tandis qu'un autre agent, ayant seulement trempé les lèvres, a lui la bouche complétement anesthésiée.

