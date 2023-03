Pourquoi les trafiquants de drogue recrutent des ados de plus en plus jeunes pour dealer

Il est déjà connu des services de police. À 12 ans, un très jeune dealer a été arrêté à Compiègne, dans l'Oise. Connu comme le revendeur d'héroïne du quartier, il en avait d'ailleurs 400 grammes sur lui quand il a été appréhendé par les policiers ce lundi 13 mars. Dans le détail, 400 grammes d'héroïne, 150g de cannabis et 8g de cocaïne remplissaient les poches de ce jeune garçon de 12 ans à la taille et au visage encore enfantin.

Comment en est-il arrivé là ? Sa mère habite désormais en Seine-Saint-Denis. Mais cela fait plusieurs années que cet enfant ne vit plus avec elle et qu'il navigue de foyer en foyer plus ou moins proche de Compiègne. Sûrement par le bouche-à-oreille, il apprend qu'il peut se faire un peu d'argent en travaillant pour le compte de trafiquants. Il atterrit donc dans le quartier du Clos des Roses l'an dernier. Et il y prend ses habitudes, d'abord en tant que guetteur. Il prévient de l'arrivée des policiers, bloque leur route avec des poubelles, empêche l'arrivée des secours, puis monte rapidement en grade pour devenir l'un des principaux vendeurs d'héroïne du quartier, tout en proposant de la cocaïne et même du crack, le tout seulement en huit mois.

"Ce jeune garçon interpellé lundi a déjà été arrêté cinq fois depuis l'été dernier", indique à RTL la procureure Marie-Céline Lawrysz. "Même si les foyers où il logeait se trouvent à plusieurs dizaines de kilomètres de Compiègne, il trouvait à chaque fois un moyen pour fuguer et revenir dans ce quartier pour dealer".

Des enfants fugueurs de 10-11 ans

Mais ce n'est pas tout. Les policiers ont repéré dans ce quartier du Clos Des Roses deux autres dealers très jeunes comme lui, âgés de seulement 10 ou 11 ans. Trois jeunes garçons en déshérence naviguant de foyer en foyer, profitant de fugues dans la journée pour dealer dans ce quartier populaire de Compiègne. "On était sur des enfants qui étaient fugueurs", explique la magistrate. "Ils ont pris leurs habitudes dans un quartier. Ils sont utilisés et exploités effectivement par les trafiquants qui ont tout intérêt à avoir des petites mains comme ça, qui sont malléables (...) et qui payent certainement moins cher. Ils sont rétribués supposément en cannabis, donc on a un enfant de 11 ans qui, dès le départ, a toujours un joint à la bouche au moment où il place les poubelles".



Des enfants à peine âgés de 10, 11 ou 12 ans qui devraient être en fin de primaire ou en début de collège, qui se retrouvent addict au cannabis et en première ligne face aux dangers de la vente de drogues comme l'héroïne et des représailles qui peuvent aller avec. Pourquoi les trafiquants ont ils besoin de recruter des dealers aussi jeunes ? Ces jeunes garçons sont plus influençables que leurs aînés.



Que risquent ces enfants ?

Les trafiquants vont jouer sur leur très jeune âge pour les convaincre qu'ils ne risquent pas de poursuites, explique la procureure Marie-Céline Lawrysz. "On a toujours vu d'ailleurs dans les procédures que les trafiquants recrutaient de très jeunes mineurs", dit-elle, "en disant : 'tu risques pas grand-chose parce que toute façon, comme tu as moins de seize ans, tu verras il ne se passera rien, mais tu vas gagner de l'argent'. Donc là, il y a l'appât du gain pour l'enfant, le mineur. Et puis également pour les trafiquants, cette main-d'œuvre qui est particulièrement malléable, qui est vulnérable va endosser et prendre des risques sans forcément avoir conscience des risques qui sont pris d'ailleurs, puisqu'ils sont très jeunes".

Que risquent pénalement ces mineurs ? Les enfants de moins de treize ans ont une 'présomption de non-discernement'. Ils sont présumés de base irresponsables pénalement, c'est-à-dire que la loi considère qu'ils ne sont pas conscients a priori de la gravité et des conséquences de leurs actes. Ce sera au juge des enfants en l'interrogeant, mais également en demandant à ses éducateurs, ses éventuels professeurs, son entourage, de déterminer si le garçon se rend compte de ce qu'il a fait et s'il est donc responsable. Si c'est le cas, il devra rendre des comptes à la justice.

Mais en attendant, le juge des enfants peut demander une obligation de scolarité, de soins. D'ailleurs, ce mineur de douze ans, interpellé lundi, fait déjà l'objet d'une procédure depuis décembre et avait l'obligation de soigner son addiction au cannabis.

