publié le 12/08/2019 à 15:45

Un déménagement qui commence mal. Alors qu'ils sont en voiture à destination de la Corse, où ils partent s'installer, Isabelle, originaire de Seine-et-Marne, et son compagnon s'arrêtent sur une aire d'autoroute pour dégourdir les pattes de leur chienne Fiona et de leur chatte Chanel. Mais cette dernière, tenue en laisse, parvient à se dégager de son collier et s'enfuit.

Comme le raconte Le Dauphiné libéré, la malheureuse propriétaire pense son chat perdu pour toujours au niveau de Portes-lès-Valence, dans la Drôme. Après l'avoir cherchée désespérément, Isabelle, son ami et son chien reprennent la route, sans Chanel. Ils doivent prendre un bateau.

La belle-fille d'Isabelle prend alors les choses en main et remue ciel et terre, appelant les vétérinaires de la région, la fourrière, la station-service de l'aire de repos... et le site PetAlert, spécialisé dans la recherche d'animaux perdus.



Un mois jour pour jour après sa disparition, Chanel est retrouvée. Isabelle est jointe par le site : sa chatte s'était réfugiée dans la garage d'une jeune fille de Portes-lès-Valence. Isabelle a ainsi pu récupérer son animal et l'amener jusqu'en Corse.