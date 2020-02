Chartres : après une rixe mortelle, neuf mineurs mis en examen

et AFP

Trois semaines après une rixe mortelle à Chartres, neuf mineurs âgés de 15 à 17 ans ont été mis en examen, a annoncé, vendredi 14 février, le procureur de Chartres. Un garçon de 16 ans avait été touché mortellement par un coup de couteau, le 21 janvier dernier.

Les suspects ont été présentés à un juge des enfants et sont poursuivis pour violences en réunion et participation avec arme à un attroupement, a précisé Rémi Coutin, le procureur de Chartres. "Sept d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire tandis que les deux plus jeunes, de 15 ans, sont soumis à une liberté surveillée préjudicielle", a indiqué à l'AFP le magistrat. "Certains ont l'obligation de résider dans un autre département que l'Eure-et-Loir", a ajouté M. Coutin.

Le suspect principal, soupçonné d'avoir porté le coup de couteau mortel lors de la rixe, le 21 janvier à Chartres, s'était présenté le soir même de l'agression. Cet adolescent âgé de 16 ans, sans antécédent judiciaire, avait été placé en garde à vue. Mis en examen pour homicide volontaire, il avait été placé en détention provisoire.



La rixe avait opposé deux bandes rivales issues de deux quartiers situés sur les communes de Lucé et Mainvilliers, de la périphérie de Chartres. Plusieurs armes avaient été retrouvées sur place et lors de perquisitions.