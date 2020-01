et AFP

publié le 03/01/2020 à 17:27

Le Directeur général des services de la ville de Dreux (Eure-et-Loir) a été blessé par balle ce vendredi 3 janvier dans l'enceinte de la mairie et l'auteur du tir s'est suicidé.

C'est à 10 heures qu'un homme d'une quarantaine d'années, muni d'un fusil de chasse, est entré dans la mairie. Il s'est rendu au premier étage, dans le bureau du directeur, Richard Bozon, avant de tirer un coup de feu sur le fonctionnaire et de retourner l'arme contre lui. Selon L'Écho républicain, le tireur n'est autre que l'époux de la directrice des ressources humaines de la mairie.

Le procureur de la République estime qu'il s'agit "d'une affaire d'ordre privé" et non d'un attentat, comme cela a été suggéré. Arrivés sur place, les policiers ont trouvé le tireur qui s'était suicidé et le directeur général des services blessé, "seulement à la jambe", détaille le magistrat. Il a été transporté à l'hôpital. Selon le maire, cité par la presse régionale, les jours du blessé ne sont pas en danger même s'il a "perdu beaucoup de sang".

Nous ne savons pas encore si une autre personne était présente dans le bureau au moment des faits. Une cellule psychologique a été ouverte à la mairie, dont les services ont été fermés.