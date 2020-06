publié le 19/06/2020 à 12:33

Le parquet de La Rochelle (Charente-Maritime) a annoncé la mise en examen d'un homme de 48 ans pour le viol et le meurtre de Françoise Vrillaud en juin 2019. Le corps de la victime, âgée de 85 ans, avait été retrouvé mutilé, sans tête et sans mains à Saint-Laurent-de-la-Prée, près de Rochefort, le 9 juin 2019.

Le tueur ne serait autre que le gardien de la résidence pour seniors dans laquelle vivait la victime. Non connu des services de police, le quadragénaire exerçait toujours ce mardi quand il a été interpellé.

"L’intéressé a reconnu le viol et le meurtre de la victime", a annoncé Julien Wattebled, le procureur adjoint de La Rochelle qui a précisé que "par panique, il aurait par la suite mutilé le corps de la victime pour retarder son identification". D'importantes recherches avaient été engagées pour retrouver la retraitée. Ce n'est que trois semaines plus tard que deux promeneurs ont découvert le corps mutilé de François Vrillaud sous des branchages, dans un bois à moins de trois kilomètres de résidence.



Les gendarmes des sections de recherche de Poitiers et Rochefort s’intéressaient déjà à cet homme car son ADN avait été retrouvé dans l'appartement qu'occupait la défunte. Le gardien de la résidence a été placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour viol, meurtre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Il encourt la prison à perpétuité.