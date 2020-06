publié le 19/06/2020 à 02:24

Le verdict est tombé. Une assistante maternelle a été condamnée le mercredi 17 juin à 4 ans de prison avec sursis après avoir secoué un bébé de 5 mois qu'elle gardait en 2016.

Comme le rapporte France Bleu Touraine, cette peine est assortie d'une interdiction d'exercer toute profession en lien avec des mineurs. En 2016, l'assistante maternelle alors âgée de 23 ans a violemment secoué une petite dont elle avait la garde. Malgré six opérations chirurgicales en 10 mois, le bébé a perdu l'usage de son œil droit. L'assistante maternelle a reconnu les faits, même si elle n'a pas pu être présente physiquement à l'audience du mercredi au tribunal correctionnel de Tours, à cause d'un cancer. Elle avait expliqué son geste en déclarant qu'elle avait paniquée parce que la petite pleurait sans qu'elle ne comprenne pourquoi.

"Sans le vouloir, j'ai bien conscience de la violence employée ce jour-là", avait-elle déclaré en garde à vue, deux semaines après le drame. Son geste d'une extrême violence comme l'a décrit l'expert médical a causé contusions et hémorragies dans le crâne du bébé. "La condamnation n'est jamais assez forte à nos yeux par rapport au drame qu'on a vécu et à la souffrance endurée par notre petite et nous : toute cette souffrance en réanimation, en neurochirurgie, la voir opérée six fois pendant sa première année", explique la mère de la petite fille prénommée Nina.