et AFP

publié le 11/06/2019 à 16:33

Découverte macabre en Charente-Maritime. Le corps d'une femme a été trouvé sans tête et sans mains par des promeneurs dimanche 9 juin dans une forêt de Saint-Laurent-de-la-Prée, près de Rochefort. Le corps, sommairement recouvert de branchages, était en état de décomposition avancé, selon une information de BFMTV.



Une enquête a été ouverte par le parquet de La Rochelle et confiée au service régional de police judiciaire de Poitiers. La substitut du procureur de la République à La Rochelle, Nina Blanchon, s'est contentée d'indiquer qu'une autopsie devait avoir lieu ce mardi. "Pour le moment on ne privilégie aucune thèse", a-t-elle affirmé.

Le corps n'a pas encore été identifié. Toutefois, une femme de 85 ans, vivant dans une résidence pour seniors de la commune, est recherchée depuis le 24 mai après un signalement pour disparition inquiétante de sa famille.

Plusieurs battues et des survols de la zone par un hélicoptère ont été organisés sans succès, ainsi qu'un appel à témoin, par la gendarmerie de Charente-Maritime pour retrouver l'octogénaire. Mais à ce stade de l'enquête, personne n'avait fait le lien entre le corps et cette femme.