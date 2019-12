Charente-Maritime : un garçon de 8 ans sauve sa mère enceinte de 8 mois

publié le 17/12/2019 à 00:20

Les héros n'ont pas d'âge. La preuve avec Aron Sauquet, huit ans, salué samedi 14 décembre lors d'une remise de décorations à la Sainte-Barbe départementale des pompiers, à Saujon (Charente-Maritime).



Le jeune garçon a sauvé la vie de sa mère enceinte de huit mois au matin du 22 mars dernier, à Épargnes.

Comme le rapporte Sud Ouest, Aron, après avoir été réveillé par la sonnerie du téléphone de la maison, a retrouvé ce jour-là sa mère inconsciente et tremblante. Au bout du fil, Cédric, son père, demande alors au jeune garçon de composer le 18 et d'expliquer aux pompiers ce qui est en train de se passer. Le jeune homme ne panique pas et s'exécute "avec un calme et une précision remarquable".

Grâce au geste d'Aron, sa mère, Marina, a pu être prise en charge par les pompiers et a fini par bénéficier d'une césarienne. Le garçon de huit ans a reçu une lettre de félicitations des mains du préfet de la Charente-Maritime. Un petit héros au milieu d'autres adultes également félicités pour leur courage lors de la même cérémonie.