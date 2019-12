Rouen : à 16 ans, le proxénète présumé recrutait des mineures en fugue

et Noémie Grinberg

publié le 13/12/2019 à 09:43

Quatre hommes âgés de 16 à 22 ans ont été interpellés mercredi 12 décembre, à Rouen dans le cadre d’un démantèlement de réseau de prostitution de mineures. Le plus jeune d’entre eux, déjà incarcéré dans un dossier de proxénétisme, a été extrait de sa cellule pour être interrogé. D’après les enquêteurs, il était le "leader" du groupe, rapporte LCI.

Selon nos informations, les filles âgées de 12 à 16 ans étaient généralement des fugueuses placées en foyers socio-educatifs. Deux victimes ont été identifiées pour le moment, les enquêteurs ont établi qu’elles étaient séquestrées dans des appartements du quartier des Hauts de Rouen, contraintes de subir une quinzaine de relations sexuelles par jour.

Ces interpellations ont été rendues possibles grâce à la dénonciation d’une mineure de 17 ans, en février 2019, qui était parvenue à se défaire de l’emprise des proxénètes après plusieurs semaines.

Les investigations ont permis d’établir que les quatre interpellés organisaient depuis plus d’un an ces "réseaux ponctuels", à chaque fois avec des jeunes filles mineures et en fugue. Le nombre total de leurs victimes est pour l’heure inconnu.

Si le procédé n’est pas nouveau, l’âge des victimes et des proxénètes présumés est très inquiétant, un phénomène en pleine expansion, selon les experts. Une étude menée en novembre dernier, en Seine-Saint-Denis, par l'Observatoire des violences faites aux femmes a révélé qu'un tiers d'entre elles a moins de 15 ans et beaucoup sont déscolarisées.