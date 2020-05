Vanves : la police lance un appel à témoins après un accident mortel

publié le 16/05/2020 à 22:34

Le conducteur d'une camionnette a percuté un cyclomotoriste à Vanves, dimanche 10 mai, mais les circonstances de l'accident restent inexpliquées. La police a lancé un appel à témoins pour comprendre les circonstances du drame.



"L'accident s'est produit à l'angle de la rue Jean Bleuzen, de l'avenue de Verdun et de la rue Barbès et impliquait une camionnette et un cyclomoteur", rapporte BFM TV. Un homme de 25 ans qui conduisait un cyclomoteur est décédé après avoir été percuté par la camionnette.

Pris à partie par les témoins de l'accident, le conducteur s'était alors enfui : il a ensuite été interpellé par la police puis été placé en garde à vue. Le Service du traitement judiciaire des accidents invite toute personne susceptible de pouvoir fournir des éléments à l'enquête à contacter le 01 44 08 62 70, 24h sur 24.