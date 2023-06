Caveaux profanés en Charente-Maritime : "C'est digne d'un film d'horreur", raconte un habitant

L'incompréhension et la colère au sud de la Charente-Maritime après la découverte vendredi 16 juin d'une scène d'horreur dans les cimetières des communes de Tugéras-Saint-Maurice et Chartuzac (Charente-Maritime). Au total, quatorze cercueils ont été ouverts pour y voler bijoux et objets de valeur.

Pierre Plat, le maire de Chartuzac, a été averti en premier et s'est rendu sur place. Il est encore hanté par ces images. "C'était très choquant. C'était horrible. Ça n'a pas de nom. Je ne comprends pas que des gens puissent faire ça à des cercueils", déplore-t-il au micro de RTL. Même les gendarmes n'avaient jamais vu un truc pareil. On parle de profanation, mais là, c'est pire que ça. On ne s'attend pas à ça ici".

Les gendarmes se rendent compte qu'un deuxième cimetière a été fouillé à trois kilomètres à peine à Tugéras. La tante de Vincent Peroteau y reposait en paix au milieu des rangs de vigne. Son cercueil a été fouillé, profané.

"Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. Certainement de l'or. Ils ont sorti des cercueils, des corps, déchirés tout ce qui était à l'intérieur, raconte-t-il. Des images pas belles. Le caveau a été ouvert, mais je n'en sais pas plus. On ne veut pas me dire, pour ne pas m'effrayer. C'est digne d'un film d'horreur".

Des techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie nationale ont trouvé des traces et des indices sur place qui sont en cours d'exploitation, selon le procureur de Saintes.

