Casanova Agamemnon : le plus ancien détenu de France va sortir de prison

publié le 31/01/2019 à 15:53

Si sa vie s'est longtemps résumée à de la détention au fond d'une cellule, Casanova Agamemnon va pouvoir donner un second souffle à son existence. Ce Réunionnais, aujourd'hui âgé de 68 ans et détenu depuis 1969, a vu la justice donner son feu vert pour qu'il soit libéré, après plus de 48 années passées en prison.



Le lundi 21 janvier, les magistrats de la Cour d'appel de Saint-Denis se sont prononcés favorablement à sa demande de libération, la 18ème depuis son incarcération. Dans un premier temps, il devrait bénéficier "de permissions jusqu'en juillet avant de porter un bracelet électronique pendant un an en étant logé chez sa femme". La libération conditionnelle entrera ensuite en vigueur en 2020, pour une période de dix ans, a indiqué Me Benoît David, son avocat, à France Info.

Ces derniers mois, plusieurs enquêtes avaient été réalisées afin d'obtenir des garanties sur sa psychologie et les conditions de sa réinsertion. Casanova Agamemnon a notamment pour projet d'ouvrir prochainement un restaurant aux côtés de sa femme, avec laquelle il s'est marié en 2017.

Condamné à la perpétuité pour deux meurtres

En 1969, celui qui est le plus ancien détenu de France, avait tué le patron du restaurant dans lequel il travaillait. Un meurtre pour lequel il est condamné l'année suivante, à la réclusion criminelle à perpétuité, qu'il doit purger en France. Après avoir bénéficié d'une première libération conditionnelle, il avait ensuite abattu son frère, en 1986, pour des divergences familiales au sujet d'un héritage.



Alors incarcéré à La Réunion, il parvient à s'évader en 1987 durant une semaine. Pendant sa cavale, il menace de mort le procureur de la République et tente de tuer sa compagne, la soupçonnant de vouloir le dénoncer. La cour d'assises de La Réunion le condamne alors de dix ans de réclusion criminelle, qu'il effectue dans l'Hexagone.



En 2014, Casanova Agamemnon avait obtenu de poursuivre sa peine à la maison d'arrêt du Port de La Réunion, son île natale où il compte poursuivre sa nouvelle vie, dans le domaine de la restauration.