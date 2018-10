publié le 24/10/2018 à 13:41

Les prisons françaises n'étaient pas seulement accessibles sur Google Maps et Google Earth... Alors que Nicole Belloubet, invitée de RTL le 9 octobre dernier, appelait véhément le géant américain a flouté les établissements pénitentiaires sur Internet, Le Canard enchaîné a révélé ce mercredi 24 octobre que des plans de prisons étaient disponibles... sur des sites officiels du gouvernement.



L'hebdomadaire satirique explique en effet que des plans détaillés d'architectes et des photos aériennes de qualité étaient visibles sur le site des marchés publics du gouvernement ainsi que sur le site de l'Agence pour l'immobilier de la justice (Apij). Les prisons de Moulins-Yzeure dans l'Allier et de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône étaient notamment concernées.

Des données, repérées le 15 octobre dernier, depuis supprimées par les autorités en question. L'information a été confirmée ce mercredi par Nicole Belloubet, au micro de Franceinfo. "Ce sont des plans-masses où n'apparaissent pas les mesures de sécurité. Cela dit, ce n'est pas possible et c'est donc la raison pour laquelle nous avons retiré tout cela", a-t-elle déclaré assurant que "les mesures nécessaires" avaient été prises.

Concédant que les autorités auraient pu être "plus adroites", la garde des Sceaux assure cependant ne "pas croire" que ces plans aient pu servir dans une quelconque tentative d'évasion.