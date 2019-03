publié le 05/03/2019 à 07:28

Carlos Ghosn pourrait sortir de prison ce mardi 5 mars. Le tribunal de Tokyo a annoncé qu'il acceptait la mise en liberté sous caution de l'ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan. Cette affaire a été un "choc" pour l'ensemble de l'entreprise.



Thierry Bolloré, le successeur de Carlos Ghosn à la tête du constructeur français, revient sur cette période difficile. "Ce que nous avons été amené à faire, c'est naturellement de mettre en place une gouvernance pour faire en sorte que Renault fonctionne", explique-t-il.

S'il assure que "tout était conforme" et que l'entreprise était "parfaitement en règle", l'homme d'affaires refuse de se positionner davantage. "On s'est toujours attaché à ne pas se positionner à la place de juge. On attend les résultats des investigations", dit-il. Et de poursuivre : "Chacun doit être focalisé sur sa mission, faire tourner Renault, faire tourner l'alliance. C'est ça notre responsabilité majeure".

C'est dans ce contexte, alors que Renault va officiellement dévoiler sa Clio 5 au Salon automobile de Genève, que Thierry Bolloré souhaite dire "un immense merci" à ses salariés évoquant "la qualité remarquable de cette voiture et toutes les innovations qu'on a réussi à faire rentrer dans ce véhicule".