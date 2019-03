publié le 05/03/2019 à 09:05

Coup de théâtre pour Carlos Ghosn. Le tribunal de Tokyo a autorisé mardi 5 mars sa remise en liberté, en échange d'une caution de 8 millions d'euros. L'ancien patron de Renault-Nissan est en prison depuis plus de 3 mois maintenant. Mais le Parquet a fait appel de cette décision.



En réalité, ce n'est pas vraiment une surprise de la part des procureurs. Mais cette décision est importante avec une conséquence immédiate : Carlos Ghosn reste en prison jusqu'à l'acceptation ou non de cet appel par le tribunal de Tokyo.

Dès lors, 3 scénarios sont possibles. Le premier : si l'appel des procureurs est accepté par le tribunal, dans ce cas, Carlos Ghosn reste en prison. Le second : l'appel des procureurs est rejeté et rien ne s'oppose à la remise en liberté sous caution de l'ancien patron automobile. Enfin, si l'appel est rejeté et qu'il sort de prison, les procureurs peuvent à nouveau l'arrêter sous de nouveaux chefs d'inculpation et le remettre en détention.

C'est donc un bras de fer auquel se livrent d'un côté les procureurs japonais, et d'un autre, l'avocat des causes perdues, Junichiro Hironaka.