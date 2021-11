Carcassonne : deux jeunes hommes de 18 et 21 ans tués par balles

Crédit : Julien Mattia / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Dans la nuit du 31 décembre, deux jeunes hommes de 18 et 21 ans ont été tués par balles dans le quartier les Grazailles, à Carcassonne. Selon les premières informations, la première victime serait décédée sur place, la deuxième transportée à l'hôpital y serait décédée des suites de ses blessures.

La procureure de Carcassonne a expliqué que les deux victimes n'étaient pas connues "pour des affaires de stupéfiants", et que pour le moment, "rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un règlement de comptes".

"Nous savions qu'il existait des tensions entre des jeunes de Grazailles et du Viguier, mais pas à ce point-là. Nous sommes sidérés, surpris, choqués. C'est inimaginable... La municipalité présente en tout cas ses plus sincères condoléances aux familles des victimes", a expliqué Placide Arias, l'adjoint au maire en charge de la Sécurité, au journal L'Indépendant. Selon le média, une troisième personne aurait été "blessée au couteau", "mais son état n'est pas préoccupant". Elle a été entendue par la police judiciaire de Perpignan.

Selon une source policière proche de l'enquête, plusieurs feux de poubelles et de palettes avaient été allumés plus tôt dans la soirée, pour éloigner les forces policières des Grazailles et donc du futur lieu de la fusillade. La procureure a confirmé l'existence de ces feux, tout en précisant que rien ne permettait pour l'instant de les relier à la mort des deux jeunes.