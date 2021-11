Drôme : un homme de 58 ans battu à mort devant chez lui, deux suspects arrêtés

À Bourg-lès-Valence, dans la Drôme, un homme de 58 ans a été battu à mort. Il a été retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi, gisant dans le couloir de son immeuble, devant chez lui. Les policiers ont interpellé 2 suspects. Depuis, les habitants de ce petit immeuble de 5 étages s'arrêtent un à un devant les scellés de la porte de leur voisin du premier. Thierry, 58 ans s'est écroulé vendredi soir, tabassé, lynché par deux hommes, dont l'un de ses voisins.

Pascal, qui habite juste au dessus, s'en veut de ne pas avoir entendu les coups et les appels à l'aide. "Ce qui m'a fait peur, c'est que je ne pensais pas qu'il pouvait arriver une chose comme ça. Il est si gentil. Il est venu vers moi, on sympathisait. On m'a dit qu'il avait crié au secours. On est sensible, on a un cœur, on est humain", dit-il. Nuisances sonores, conflit de voisinage, il reste difficile de comprendre ce qui a pu amener un tel déchainement de violence contre cet employé de magasin d'électroménager.

Karine, jeune mère de famille de l'immeuble, reste sous le choc. "Ça fait deux jours que je n'en dors pas la nuit. Je m'écroule de fatigue. On se dit qu'on rentre chez soi et que d'un coup il y a un voisin qui nous attend parce qu'il a un conflit avec nous et il passe à l'acte. C'est choquant", dit-elle. Frappés par la violence de cet acte, plusieurs locataires de ce petit HLM souhaitent d'ores et déjà quitter leur logement.