publié le 24/11/2019 à 23:12

C'est une affaire de voisinage qui mine depuis une décennie le petit hameau de Lacapelle-Viescamp, dans le Cantal et qui a été tranchée par la Cour de cassation, à Paris, loin des vaches qu'elle concerne. L'éleveur, Nicolas Bardy a finalement été condamné à une amende de 8.000 euros.

Des retraités installés depuis 2001 ont accusé leur voisin, dont la famille est implantée ici depuis le XIXe siècle, de nuisances : ses vaches seraient trop odorantes et les balles de foin entreposées incommodantes.

En 2018, l'éleveur propose de déménager ses vaches de 800 mètres et investit 120.000 euros dans un nouveau bâtiment. Rien n'y fait.

"Je me doutais que l'on ne s'en sortirait pas sans rien. Quand on est à ce niveau de bêtise... Les odeurs font partie du folklore et de la campagne", s'indigne-t-il dans les colonnes de La Montagne.

Soutenu par le village, une cagnotte, lancée il y a plusieurs mois, lui a permis de récolter 11.000 euros.