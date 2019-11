Nuisances sonores : Ce qu'il faut faire

publié le 05/11/2019 à 09:20

Le cas de Chantal En août 2018, Chantal entame avec ses voisins des démarches suite à des nuisances sonores liées à des travaux dans sa rue. Ces travaux de construction d’une nouvelle ligne de métro ont lieu jour et nuit (excepté le week-end). Elle envoie donc des courriers à la mairie ainsi qu’à la société en charge des travaux. Comme elle n’a pas de réponse, elle prend rendez-vous avec le médiateur de cette société. La première tentative de négociation échoue, mais elle arrive finalement à un accord fin juillet 2019 : 2500 euros seront versés à chaque riverain. Elle renvoie immédiatement le protocole signé, et la société a 45 jours pour verser l’argent. Elle avait donc jusqu’au 15 septembre. Pourtant, à ce jour, et malgré ses relances, elle n’a toujours rien touché. Ils sont 9 au total à avoir fait cette démarche, la société doit donc 22500 euros.

