Canicule : un homme interpellé en train d'allumer des feux dans le Gard

publié le 29/06/2019 à 09:49

Avec les fortes chaleurs, les départs de feu sont nombreux, notamment dans le sud de la France. Dans le Gard, où plusieurs incendies ont nécessité l'intervention des pompiers, un homme a été interpellé alors qu'il était en train d'allumer des feux à Quissac, selon France Bleu Lozère.

D'après nos confrères, le suspect aurait reconnu les faits lors de sa garde à vue. Il serait originaire de l'Hérault et âgé d'une vingtaine d'années.

"On a eu à traiter 52 feux agricoles et 31 simultanément, expliquait le colonel des sapeurs-pompiers du Gard, Thierry Carret. Au plus fort de la lutte on a eu 1.000 sapeurs-pompiers mobilisés et l’ensemble de la flotte des avions engagés", a-t-il ajouté.

Les températures vont à nouveau être très élevées ce samedi. Il fera moins chaud dimanche dans le sud. Météo France a levé la vigilance Rouge dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse.