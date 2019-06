et Sylvain Zimmermann

La canicule semble partie pour durer jusqu'au dimanche 30 juin, mais elle va baisser en intensité ce week-end. Samedi, il fera moins chaud notamment en Méditerranée, avec une moyenne de 34 degrés dans la moitié sud du pays.

Même si, dans les grandes villes, des pointes seront possibles au-delà des 40 degrés, comme à Lyon. Dans le Nord, les températures vont rester élevées : 35 degrés ce samedi après-midi. Sur la côte ouest, la chaleur va diminuer grâce à un air moins chaud. En fin de journée, des orages sont attendus dans les Alpes du Sud.

Dimanche, ce sera la fin de la canicule pour certaines régions notamment grâce au vent de l'ouest qui va s'étendre sur une partie du territoire. La chaleur deviendra donc plus respirable au nord avec l'arrivée de cette masse plus fraîche, les températures baisseront fortement. À Paris, les températures ne vont pas dépasser 30 sur le thermomètre.

Pour le week-end, la ministre des Transports Élisabeth Borne a incité ceux qui le peuvent à "décaler leurs déplacements", après une journée au cours de laquelle 4.000 écoles étaient fermées ou prévoyaient un accueil adapté sur l'ensemble du territoire.

Circulation différenciée mise en place

Sur une large partie du pays, cette canicule est accompagnée d'une pollution à l'ozone souvent persistante, irritante pour les plus fragiles: les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var, sont passés au niveau maximal d'alerte, comme les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

À Lyon, Grenoble, dans les Alpes comme à Marseille et Paris la circulation différenciée a été mise en place pour tenter de lutter contre ce phénomène. Le niveau de 45,9 degrés a été relevé vendredi après-midi dans le Gard. Un nouveau record de chaleur jamais enregistré dans l'Hexagone, a indiqué Météo France.