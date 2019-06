publié le 29/06/2019 à 07:50

De nombreux départs de feux se sont déclarés dans le département du Gard. L'A.54 a par exemple été coupée dans les deux sens entre Nîmes et Arles. 1.000 soldats du feu ont été mobilisés. "On est à 557 hectares de brûlés dans le Gard. Tous les feux sont fixés, certains sont même éteints", explique le colonel des sapeurs-pompiers du Gard, Thierry Carret.

"On a eu à traiter 52 feux agricoles et 31 simultanément. Au plus fort de la lutte on a eu 1.000 sapeurs-pompiers mobilisés et l’ensemble de la flotte des avions engagés", poursuit-il. Samedi, les pompiers déploraient trois blessés légers, dont deux parmi leurs rangs, neuf habitations brûlées, et deux chevaux tués dans les incendies.

Il fera moins chaud dimanche dans le sud. Météo France a levé la vigilance Rouge dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse.

À écouter également dans ce journal

International - L'escalade commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait bientôt se terminer. les présidents des deux pays se sont rencontrés au Sommet du G20 à Osaka au Japon. "Ce serait historique si nous pouvions arriver à un accord commercial équitable", a déclaré Donald Trump.

Vincent Lambert - La cour de Cassation a ouvert la voie vendredi à un nouvel arrêt des traitements en cassant la décision de la cour d'Appel mais sans renvoi devant une autre juridiction ce qui rend possible l'application immédiate de la procédure.



Santé - Autre décision vendredi, celle de la Haute autorité de santé. Sans surprise, elle a rendu un avis négatif sur la prise en charge des médicaments homéopathiques par la Sécurité sociale.

Football - Élimination pour la France en quart de finale de la coupe du monde, vendredi soir au Parc des Princes face aux États-Unis. Les Bleues se sont inclinées 2-1 avec un but de Wendy Renard à 9 minutes de la fin et une main américaine dans la surface de réparation qui n'a pas été sifflée.