publié le 29/06/2019 à 08:45

Elle touche particulièrement les plus jeunes et les plus âgés, mais elle peut arriver à tout le monde. L'hyperthermie, appelée habituellement coup de chaleur, peut être mortelle s'il n'est soigné à temps. Un coup de chaleur survient quand la température du corps dépasse les 39 degrés. Le cerveau et de nombreux organes sont alors mis en difficulté.

Les symptômes du coup de chaleur sont particulièrement impressionnants : maux de tête, nausées, vomissements, perte de connaissance, peux rouge, chaude et sèche... Avant ces symptômes, une fatigue importante et/ou des vertiges peuvent être des signes précurseurs.

Si les symptômes les plus graves sont observés, il faut appeler le 15 immédiatement (SAMU). Un coup de chaleur peut-être mortel s'il n'est pas soigné très rapidement. En attendant les secours, il faut placer le malade à l'ombre, au frais, l'éventer et si possible lui mettre de la glace permet des bras et des jambes.

Prévenir le "coup de chaleur"

Un coup de chaleur peut survenir après une exposition trop longue au soleil ou un arrêt trop long dans un endroit particulièrement chaud et petit, comme une voiture non climatisée. Il est donc conseillé de ne pas faire de sport en plein soleil ou dans des espaces trop chaud, et de chercher au maximum le frais et l'ombre.

Il faut aussi boire énormément. Les premiers symptômes du coup de chaleur peuvent apparaître à cause d'une légère déshydratation qui rend difficile la transpiration, processus par lequel le corps se refroidit. Boire contribue donc grandement à éviter une montée de la température du corps.