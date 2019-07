Canicule : un cycliste meurt dans le Vaucluse

publié le 29/06/2019 à 20:03

La canicule exceptionnelle de vendredi dans le Vaucluse a fait un mort, un cycliste qui roulait en montagne, a-t-on appris auprès de la préfecture du Vaucluse. Entre vendredi matin et samedi midi, six personnes ont été hospitalisées en état d'hyperthermie à l'hôpital. L'une d'entre elle est décédée, et une autre avait un "pronostic vital engagé", selon la préfecture.

La victime était "un cyclotouriste ayant pratiqué une activité sportive intense, à savoir du cyclisme en montagne, dans les Dentelles de Montmirail". Pris d'un malaise, il a été transporté au centre hospitalier d'Avignon en urgence absolue, où il est décédé.

Dans un communiqué, le Préfet de Vaucluse rappelle que "toutes les manifestations sportives demeurent interdites" et déconseille vivement "de pratiquer une activité sportive, en particulier aux heures les plus chaudes de la journée, entre 13h et 19h". Vendredi, des records de chaleur, à plus de 40°C, ont été enregistrés dans le Vaucluse, placé en vigilance rouge.

Le département du Vaucluse restait en vigilance orange à la canicule samedi, et Météo France prévoit "un risque d'orages modérés voire violents et accompagnés de grêle par endroits". Dans le Haut-Rhin, deux personnes sont mortes jeudi, un octogénaire et un ouvrier trentenaire, à la suite de malaises probablement liés à la canicule. Le même jour, en Ile-et-Vilaine, un couvreur de 33 ans est mort après un malaise.