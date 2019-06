Des participants à une course à pied (illustration)

publié le 29/06/2019 à 18:09

Pompiers, samu et gendarmes ont eu de quoi s'occuper vendredi 28 juin au soir, dans le village de Lohéac, en Ille-et-Vilaine (Bretagne). Alors que les autorités avaient averti des fortes chaleurs à venir, une course à pied de près de 10 km a été maintenue. Cinq personnes ont été évacuées vers le complexe hospitalier de Rennes pour des malaises, révèle Ouest-France, dont un homme de 45 ans en urgence absolue.

Au total, 413 personnes étaient au départ de la course. Tous les kilomètres, des points d'eau ont été installés, explique un des organisateurs de l'événement au quotidien régional, en précisant que les participants étaient des "coureurs entraînés". À aucun moment l'épreuve n'avait prévue d'être annulée.

Bien que le départ ait été donné en début de soirée, à 19h30, la température atteignait tout de même les 34 degrés dans le village. Une heure après le début de la course, pompiers et Samu ont été appelés.

En plus des coureurs transportés à l'hôpital, d'autres personnes ont été prises en charge sur place par les secours, leur état ne nécessitant pas de transport sanitaire. Selon l'organisateur, "ils ont sans doute mal jugé leur capacités et sont allés au-delà de leurs limites. On savait tous qu'il faisait très chaud".