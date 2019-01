publié le 12/01/2019 à 11:05

Alors que démarre le 9e acte de mobilisation des "gilets jaunes", ce samedi 12 janvier est placé sous haute surveillance. 80.000 forces de l'ordre déployées, dont 5.000 à Paris. Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat de police Synergie-Officiers, se confie sur les inquiétudes des forces de l'ordre.



Selon lui, "plus le mouvement avance, plus il change de nature. On n'a à faire en face de nous à des gens qui sont mieux organisés (...) de plus en plus rompus aux opérations commandos et aux combats urbains". Pour le commandant de police, la journée de mobilisation risque d'être très difficile. La raison : le changement et l'évolution des manifestants. Alors que les revendications d'origine concernaient le pouvoir d'achat, Patrice Ribeiro constate la présence "de groupuscules, avec beaucoup d'implication de l'extrême-gauche, de l'extrême-droite également".

"Il y a une fatigue" chez les forces de l'ordre, concède Patrice Ribeiro. "La crainte, c'est que des collègues se retrouvent coincés dans une situation intenable et qu'ils soient obligés de faire usage de leur arme", confie l'officier, "ce serait la pire des choses".