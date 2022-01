Calais : une voiture fonce sur des migrants après une rixe, un homme grièvement blessé

Une ambulance des secours et un camion de pompiers (illustration).

Une rixe entre migrants érythréens et riverains a éclaté, vendredi 31 décembre, dans le quartier de Beau-Marais à Calais. Bilan : un résident et trois migrants ont été blessés, dont un grièvement, a-t-on appris samedi auprès de la préfecture et du parquet.

Dans la soirée du Nouvel an, un groupe de migrants et un habitant, se sont affrontés, "sur fond d'alcoolisation importante des deux parties", selon le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, Alain Castanier. Le Calaisien aurait voulu défendre une jeune femme, importunée par un migrant, a expliqué le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu. Se sentant "en infériorité numérique", l'homme s’est mis à s'enfuir avant d’être rattrapé par le groupe qui l’a frappé "a priori au moyen d'une chaîne", le blessant au visage.

Son frère a ensuite pris son véhicule et foncé sur les migrants : deux d'entre eux ont été blessés aux jambes. En roulant sur le troisième, ce dernier a été gravement touché et son pronostic vital est engagé, d'après les autorités.

Pour nous, pour l'instant, on n'est pas en situation de légitime défense Le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu.

L'habitant du quartier et les trois migrants blessés ont été transportés à l'hôpital. Le Calaisien devait sortir de l'hôpital samedi, dans la soirée, a précisé le procureur. Un des hommes blessés aux jambes est déjà sorti plus tôt dans la journée. L’individu a été placé en garde à vue. De même pour le chauffeur de la voiture et un migrant qui n'a pas été blessé.

Le frère qui a foncé sur le groupe a justifié son geste en disant vouloir "défendre son frère qui était en train de se faire tuer", a expliqué M. Leleu. Mais, "pour nous, pour l'instant, on n'est pas en situation de légitime défense", a-t-il déclaré.

Les trois hommes ont vu leur garde à vue prolongée samedi. Ils doivent être présentés à un juge dimanche dans le cadre d'une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire.